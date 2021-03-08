إذاعة إسرائيلية: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو

ونقلت الإذاعة أن "مسؤولين كبار في دولة الإمارات وجهوا رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين يبلغونهم فيها رفض بلادهم استقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

وأشارت الإذاعة إلى أن المسؤولين الإماراتيين أوضحوا أن بلادهم غير مهتمة حاليًّا بزيارة نتنياهو، حتى لا يتم التأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على التقرير الوارد في الإذاعة.

وفي وقتٍ سابق، جرى تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين أكثر من مرة بحجج مختلفة، لكن مصادر تشير إلى أن التأجيل كان يتم لأسباب سياسية، إما من قبل نتنياهو نفسه أو الدول التي ستستضيفه.

(ع م)