إذاعة دجلة في ديرك أطلقت بث برامجها بلغات مكونات المنطقة

بدأت إذاعة دجلة في مدينة ديرك ببث برامجها اعتباراً من 18 أيار الفائت، بعد استكمال كافة التحضيرات التقنية واستكمال عدد الكادر الإعلامي والذي يشكل العنصر النسائي نسبة 90 % من إجماليه.

تعتبر إذاعة دجلة المحطة الإذاعية الوحيدة في منطقة ديرك، وتبث برامجها باللغات الكردية والعربية والسريانية، وتسعى لأن تكون صوت المجتمع ومنبراً للتعريف بثقافات شعوب المنطقة.

يعمل في إذاعة دجلة 15 شخصاً من الكوادر الإعلامية والتقنيين، وغالبية العاملين فيها من النساء، حيث يعملن كمراسلات وفي قسم التحكم وتسجيل الصوت وإعداد تقارير خدمية واجتماعية خاصة بمنطقة ديرك ومكوناتها.

ويبدأ بثّ الإذاعة كل يوم من الساعة 07.00، وحتى الساعة العاشرة 22.00، على التردد 89.7. ويغطي كامل إقليم الجزيرة ومركز شنكال وجزيرة بوطان ودهوك وجودي وكابار.

الهدف من افتتاح إذاعة دجلة هو إيصال صوت المجتمع ومكونات المنطقة إلى العالم والتعريف بثقافته وتراثه ولغته وتعزيز ثقافة التعايش بين المكونات.

يبدأ البث الصباحي بنشيد أي رقيب، ثم برنامج صباح الخير، والذي يتضمن بث آراء المستمعين حول مختلف القضايا الخدمية والاجتماعية. كما تثب بشكل متواصل الموسيقا والأغاني بلغات مكونات المنطقة، بالإضافة إلى نشرات الأخبار، وبرامج محلية وخدمية واجتماعية وثقافية.

ملفان رسول مدير إذاعة دجلة في ديرك تحدث لوكالتنا عن سير العمل في الإذاعة، وقال: "نتقبل برحابة صدر الملاحظات والانتقادات، ونستمع إلى آراء جميع المكونات من الناحية الخدمية والاجتماعية وحتى السياسية لإيصال صوتهم"، واعتبر رسول أن إذاعة دجلة من إحدى منجزات ثورة روج آفا".

وأضاف رسول أنهم يتبعون في برامج الإذاعة عدم الانحياز لطرف، والسعي من أجل بناء حياة تشاركية مجتمعية عبر بث ونشر ثقافة وتراث جميع المكونات الموجودة في المنطقة، ونقل صورة التلاحم والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة إلى العالم".

رندة حسن المشرفة على قسم الكونترول في إذاعة دجلة نوهت إلى الإذاعة تقدم برامج منوعة تهتم بتراث وتقاليد وثقافة أهالي المنطقة. بالإضافة إلى نشرات إخبارية على رأس كل ساعة.

(ك)

ANHA