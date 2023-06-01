إذاعة الشهباء تعلن بثها الرسمي وتفتتح مركزها في حي الشيخ مقصود

وبدأ الافتتاح الذي حضره ممثلو وممثلات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى الإداري في راديو الدرباسية، حسن عمر وهو مدرب للأعضاء في إذاعة الشهباءFM ، كلمة بارك فيها افتتاح الراديو.

العوائق لم تزدنا إلا إصراراً

وأشار حسن إلى أن نشرة الراديو تناسب جميع المكونات المتواجدة في حلب والشهباء وعفرين، وقال: "نتمنى أن ينال راديو الشهباء FM إعجاب المستمعين وأن يصل صوتنا للمكونات القاطنة في حلب والشهباء وعفرين المحتلة".

ومن ثم افتتح المركز بقص الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، روشان محمد، وعضوة راديو الشهباء FM زيلان حموش، شريط الافتتاح.

الإداري في إذاعة الشهباء FM، عارف سليمان أشار لوكالتنا إلى أن الوصول إلى مرحلة البث الرسمي للإذاعة تخطت الكثير من العوائق .

إذاعة الشهباء FM صوت الشعب والحقيقة

وبيّن عارف أن راديو الشهباء FM هو الأول من نوعه في حيي الشيخ مقصود والأشرفية قائلاً: "تمكنا من بث الحقيقة عبر إذاعتنا لأول مرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بفضل تضحيات الشهداء ومقاومة الأهالي في الحيين ".

وأكد عارف أن الراديو سيكون صوت الشعب والحقيقة وقال: "من أجل توثيق الحقيقة وإيصال صوت شعبنا للعالم، سنقدم المزيد عبر إذاعتنا".

(سـ)