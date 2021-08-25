إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصر أغلقت معبر رفح بعد رسالة غضب من إسرائيل

وقال المراسل العسكري للإذاعة، دورون كدوش، إن "إسرائيل بعثت برسالة غاضبة إلى مصر بعد الأحداث التي جرت على حدود قطاع غزة يوم السبت الماضي".

وأضاف كدوش أن "إسرائيل توقعت من السلطات المصرية أن تتحرك وتفرض عقوبات على حماس في أعقاب إصابة قناص إسرائيلي برصاصة على حدود غزة، مما أدى إلى إغلاق المعابر من طرف مصر".

وبيّن أن التقديرات في مؤسسة الجيش الإسرائيلي هو أنه "إذا سارت أحداث اليوم على حدود قطاع غزة بهدوء، سيفتح المصريون المعابر غدًا".

ويوم الأحد الماضي أعلنت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى. ومعبر رفح هو معبر رئيس يعتمد عليه قطاع غزة في إدخال البضائع والسفر وعلاج المرضى.

(ع م)