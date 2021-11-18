إطفاء الحسكة يخرّج الدورة الرابعة من قوات الدفاع المدني

خضع 81 عضواً في فرق الدفاع المدني التابعة لفوج الإطفاء في مقاطعة الحسكة، لدورة تدريبية، استغرقت 15 يوماً، بدأت منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تلقّى فيها الأعضاء دورساً عملية ونظرية، انتهت اليوم بتخريج الدفعة، عبر عرض تمثيلي وتوضيحي لما تلقّوه لإنقاذ المنطقة من الحرائق أو أي كوارث محتملة.

وتمحورت الدروس التدريبية حول إطفاء الحرائق وإسعاف المصابين وإنقاذ المحصورين داخل الأبنية السكنية، بالإضافة إلى كيفية نقل المصابين وإسعافهم، حسب القائمين على التدريب.

وحضر مراسم التخريج التي نظمت، صباح اليوم، في مركز فوج الإطفاء في المدينة، العشرات من أعضاء الفوج وقوى الأمن الداخلي وأعضاء من مختلف المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة.

وبدأت المراسم بتقديم أعضاء فوج المتدربين عرضاً تمثيلياً عن وقوع الحرائق بكافة أنواعها، بدءاً من اشتعال حريق آلية، ثم حريق سوائل مع استخدامهم مادة الفوم، وحريق اسطوانة غاز، واشتعال حريق في مبنى ووجود المحاصرين فيها وإنزالهم بواسطة أكياس النجاة، وكيفية إنقاذ حالات الغرق عبر غطاسين.

ويهدف التدريب في فوج الإطفاء بمقاطعة الحسكة إلى تأهيل أفراد فرق الدفاع المدني، ورفع سويتهم لمجابهة الكوارث التي قد تتعرض لها المنطقة، لا سيما الحرائق، والغرق، وكيفية التدخل، وضمان سلامة أهالي المنطقة، حسب ما بيّنه المسؤول عن رفع الجاهزية والتدريب، إبراهيم حسين، لوكالتنا.

(بـ ر/أ م)

ANHA