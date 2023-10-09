إصرار في الشهباء على المقاومة حتى تحقيق حرية القائد الجسدية

وتجمّع الآلاف من مهجّري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء على الطريق الواصل بين بلدة بابنس وناحية فافين للمشاركة مظاهرة نظمها مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء، تنديداً بالمؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان.

حمل المتظاهرون صور القائد وأعلام مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار ويافطات كتب عليها "بمقاومة الشعب والكريلا سنحطم المؤامرة ونضمن حرية القائد آبو"، و "لا حياة من دون القائد"، و "احتلال وتهديد أردوغان لشمال وشرق سوريا هو استمرار لمؤامرة 9 تشرين الأول ضد القائد آبو".

انطلقت المظاهرة بترديد المشاركين شعارات تندد بالمؤامرة الدولية، وتستنكر تواطؤ المنظمات الدولية مع المحتل التركي، وهتافات تمجد تضحيات الشهداء.

مع وصولهم إلى ساحة مدرسة السواقة جنوب ناحية فافين، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين والشهباء، نجاح حسين، ونوّهت إلى أن فكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفته هو السبيل إلى الحياة الحرة لكافة الشعوب المضطهدة، وخاصة في الشرق الأوسط.

أشارت فيها إلى تواطؤ المنظمات الدولية مع الاحتلال في فرض العزلة على القائد، وقالت: "إن العديد من المنظمات التي تدّعي الإنسانية تساعد الاحتلال في فرض العزلة".

وتطرقت نجاح حسين إلى هجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا وعدّتها استمرارية للمؤامرة الدولية ضد القائد، وأكدت: "نحن أهالي شمال وشرق سوريا سنقف في وجه هذه المخططات، وسنرفع وتيرة النضال حتى تحرير القائد جسدياً وتحرير كافة المناطق المحتلة".

كما تحدثت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا، سعاد حسو، عن دور فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في تنوير درب المجتمع الإيزيدي الذي عاش ويلات الصهر والإبادة.

وأكدت أنهم أبناء وبنات المجتمع الإيزيدي في الشهباء، سيستمرون في النضال والمقاومة ضد الاحتلال ومخططاته حتى تحرير المناطق المحتلة ورؤية القائد حراً جسدياً بين شعبه.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

(آ ر/ س ر)

ANHA