إسرائيليون يؤكدون استمرارهم في الاحتجاج ضد التعديلات القضائية

قال قادة الاحتجاجات في إسرائيل إن: "نتانياهو يناور بتأجيل التعديلات من أجل تمريرها لاحقاً بعد إضعاف الضغط الشعبي"، مشددين على أنهم لن يبتلعوا الطعم، حسب ما نقلت شبكة العربية.

في المقابل، أكد اتحاد العمال الإسرائيلي أنه علق الإضراب العام المعلن اليوم.

يأتي ذلك بعد اضطرابات سادت المشهد السياسي والشعبي في تل أبيب نتيجة الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته الجديدة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة، ما دفع نتانياهو إلى تأجيل تلك التعديلات.

من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "التعليق مؤقت"، مضيفاً أن "نتانياهو وعده بأن يتم تمرير التعديلات خلال شهر من الآن".

وفي السياق، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، في بيان أن الرئيس تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، وكذلك مع وزير الدفاع السابق بيني غانتس لبدء مفاوضات للاتفاق على التعديلات القضائية.

وجاء في البيان أن هرتسوغ حث الثلاثة على تشكيل فرق تفاوض لبدء مفاوضات فورية تحت رعاية مكتبه للتوصّل إلى اتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية.

وأعلنت حكومة نتانياهو الجديدة في 4 كانون الثاني/ يناير عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا، وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة؛ ما أثار سخطاً شعبياً على اعتبار أنها "تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر" حسب معارضين.

(د ع)