إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب رفضاً لفرض السيادة على الضفة الغربية

شهدت مدينة تل أبيب، تظاهرة شارك فيها مئات الإسرائيليين، في ميدان رابين وسط تل أبيب، مساء السبت، بعد أن دعت لها حركة "السلام الآن" و "نساء يصنعن السلام"، و"يكسرون الصمت"، وقوى يسارية إسرائيلية أخرى، وجماعات مثل "قادة من أجل أمن إسرائيل"، رفضاً لضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وردد المشاركون شعاراتٍ، بينها: "لا للضم والاحتلال، نعم للسلام والديمقراطية"، ومن ضمن المشاركين، كان السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الذي ألقى كلمة مسجلة بُثت أمام المتظاهرين، ذكر فيها: "إنه يعارض خطة الضم لأي جزء من الضفة الغربية، وأن هذا المخطط غير قانوني، ويجب أن يتوقف".

وأضاف: "أريدكم أن تعلموا أنكم لستم وحدكم.. هناك ملايين الأشخاص حول العالم يدعمون هذه القيم الإنسانية الأساسية.. هذه متعلقة بنا جميعًا أن نقف ضد الدكتاتوريين، وأن نبني مستقبلًا مشتركًا للسلام".

وكانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحزب ميرتس، وأحزاب يسارية إسرائيلية، قد دعت إلى المشاركة في المظاهرة "لإطلاق صرخة مدوّية ضد مخطط الضم والاحتلال"، في الوقت نفسه، ترى الأحزاب التي دعت إلى التظاهرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يكرّسان واقعًا أليمًا يقوم على الكراهية والفصل، والآن يريدون سلخ وضم مساحات من الضفة الغربية وتهجير أهلها، وتصفية أي أمل في الحل".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية، تبلغ مساحتها 30% من مجمل مساحة الضفة، مطلق تموز/يوليو المقبل.

( ع م)