إسرائيل: نحتفظ بحرية التصرف الكامل لمواجهة برنامج إيران النووي

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في مستهل جلسة الحكومة، اليوم، إن "إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف الكامل دبلوماسياً وعملياتياً ضد البرنامج النووي الإيراني"، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

كما وصف لابيد زيارة بايدن بـ "التاريخية"، نظراً لتحقيقها إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية، على حد وصفه.

وأتت هذه التطورات بعدما وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس الماضي، تعهداً مشتركاً "لمنع حصول إيران على سلاح نووي"، وذلك في ختام جدل طويل حول المساعي الدبلوماسية مع طهران.

يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى كانت قد انطلقت في فيينا منذ نيسان/ أبريل العام الماضي، واستمرت على مدى جولات ماراثونية، قبل أن تتوقف في آذار/ مارس المنصرم، جراء بعض الطلبات الإيرانية المستجدة من خارج الاتفاق، كرفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، فضلاً عن تشددها في بعض الضمانات.

ومنذ ذلك الحين، غرقت المباحثات في حالة من الجمود، إلا أن المساعي الأوروبية الأخيرة دفعت نحو العودة إلى طاولة التفاوض ثانية، في حين أبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتباراً من عام 2019.

(ل د)