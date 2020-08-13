إسرائيل والولايات المتحدة تختبران نظام دفاع صاروخي باليستي

وأكد وزير الدفاع بيني غانتس، بحسب صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية، أن إسرائيل تواجه تحديات بعيدة وقريبة وأن قدراتها التكنولوجية العالية تضمن تفوقها على أعدائها بهدف حماية سماء دولة اسرائيل من أي تهديد كان.

وأضاف الوزير غانتس ان التجربة المشتركة مع الولايات المتحدة، تعكس علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين الدولتين، والالتزام الأمريكي العميق بضمان أمن مواطني إسرائيل، وكما تعهد وزير الدفاع بمواصلة العمل معًا لتحصين قدرات أجهزة الأمن جوًّا وبحرًا وبرًّا.

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية بدورها في بيان في وقت مبكر من يوم الخميس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل أكملتا بنجاح تجربة صاروخها الاعتراضي من طراز Arrow-2.

وتم خلالها اعتراض صاروخ من طراز "انكور" يحاكي صاروخ أرض أرض بعيد المدى يحمل رأسًا حربيًّا.

وأجرت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) الاختبار المشترك خلال الليل في الساعة 11:45 مساءً في وسط إسرائيل وعلى البحر الأبيض المتوسط، وهو الأحدث في سلسلة النجاحات الإسرائيلية.

وقال الأميرال جون هيل، مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية: "لا تزال وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية ملتزمة بمساعدة حكومة إسرائيل في تطوير قدرتها الدفاعية الصاروخية الوطنية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

(م ش)