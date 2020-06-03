إسرائيل تتخوّف من انسحاب القوّات الأمريكيّة من العراق

ذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ تقريراً لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، حذّر من تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من العراق، على إسرائيل.

وقال موقع "i24 news" الإسرائيلي: " إنّ التقرير، يشير إلى أنّ الحكومة الأمريكية ترى في تعيين رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء العراقي فرصة لتعميق قبضة الولايات المتحدة على البلاد، في محاولة لتحدّي جهود إيران لتأسيس نفوذها عليها".

وأضاف: "أنّه من المرجّح أن يكون "الحوار الاستراتيجي" المتوقّع أن يحدث بين الولايات المتحدة والعراق مفترق طرق في العلاقات بين البلدين".

وأوضح: " أنّ نتائجه، قد تؤثّر على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق". متابعاً: " أنّ لإسرائيل مصلحة واضحة في نجاح الحوار بين الدولتين، بالنظر إلى أنّ الانسحاب الأمريكي من العراق سيترك إيران دون منافسين رئيسيين كلاعب مهيمن في هذا المجال، وإلى جانب الحاجة إلى الدخول في حوار مع الولايات المتحدة، يجب على إسرائيل توخّي الحذر ومراعاة أنّ العمليات العسكرية العراقية قد تؤثّر سلباً على المصالح الأمريكية، وتؤثّر على نتيجة الحوار مع العراق".

ولفت إلى أنّ: "الانسحاب الأميركي من العراق يعني السماح لإيران بتوظيف العناصر المسلّحة الموالية لها في تعزيز حضورها العسكريّ والاقتصادي".

وأكمل: "لإسرائيل مصلحة في أن ينتهي الحوار الاستراتيجي إلى توافق إدارة ترامب وحكومة الكاظمي الجديدة على السماح للقوات الأمريكية بمواصلة التمركز بالأراضي العراقية، وأنّ فشله سيكون على حساب إسرائيل".

(ع م)