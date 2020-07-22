ذكرت القناة 12 الإسرائيلية: " أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك عقب إعلان "حزب الله" مقتل أحد نشطائه في الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على أهداف في سوريا".

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن اعتراف حزب الله بمقتل أحد جنوده وهو علي كامل محسن في هجوم الطائرات الإسرائيلية على منطقة مطار دمشق بسوريا يعني أنه سيرد على ذلك.

ولفتت مصادر أخرى في الجيش، إلى أن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رفعت الاستعدادات وجهوزية القوات، بعد رصد استعدادات من حزب الله على الحدود اللبنانية.

وفي وقتٍ سابق، هاجمت إسرائيل أهدافًا في ضواحي دمشق ومدينة درعا جنوب سوريا، قالت مصادر إنها تتبع لحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

(ع م)