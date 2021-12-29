إسرائيل تستهدف نقاط تابعة لحماس في قطاع غزة

وأفادت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "بسبب حادثة إطلاق النار على حدود غزة، أمر الجيش المزارعين في غلاف غزة بإخلاء الحقول القريبة من الحدود حتى إشعار آخر".

ووقع 3 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على مواقع في شمال قطاع غزة، بحسب "روسيا اليوم".

هذا وقال الجيش الإسرائيلي: "رداً على إصابة مواطن إسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، تقصف دبابات الجيش الإسرائيلي الآن مواقع عسكرية لمنظمة حماس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة عامل إسرائيلي بجروح طفيفة، وسط تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أفيخاي أدرعي: "ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، حيث أصيب مواطن بجروح يبدو أنها طفيفة، والتفاصيل قيد الفحص"، في حين يشار إلى أن المصاب الإسرائيلي هو عامل في وزارة الدفاع، كان يقوم بأعمال في الجدار الأمني شمال قطاع غزة.

وجاء القصف بعد يوم من لقاء جمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله بإحدى ضواحي تل أبيب مساء الثلاثاء، وتعد المرة الأولى التي يلتقي فيها عباس مسؤولاً إسرائيلياً داخل إسرائيل منذ عام 2010.

وأقر غانتس، مجموعة إجراءات اليوم الأربعاء، ترمي إلى تحسين العلاقات مع الفلسطينيين.

(ل د)