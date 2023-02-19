إسرائيل تستهدف نقاط في مدينة دمشق ومحيطها

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري القول إنه “في تمام الساعة 22: 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر “أدى العدوان كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري واصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها”.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية و”حزب الله” اللبناني، في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق مما نجم عن حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة، ومنطقة ومدرسة إيرانية في كفرسوسة مما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية.

كما سقط صاروخ عند دوار المزرعة، وسط معلومات عن مقتل امرأة. واستهدفت كتيبة الرادار في تل مسيح جنوب شهبا في السويداء، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

(م)