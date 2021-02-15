إسرائيل تستهدف محيط دمشق للمرة الثانية خلال هذا الشهر

وأفادت وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق أن "قوات الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية بمحيط العاصمة دمشق".

وأضافت أن "صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي المحتلة أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، محاولة استهداف مواقع عسكرية سورية، لتتكفل الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لها وإسقاط معظمها".

ونقلت سانا عن مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة (1.18 بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفًا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على الريف الجنوبي لدمشق خلال الشهر الجاري.

(ش ع)