إسرائيل تستهدف حمص للمرة الثانية خلال شهر

نقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن مصدر عسكري قوله إن "الدفاعات الجوية السورية اعترضت هجوما بصواريخ إسرائيلية في محيط مدينة حمص في الساعات الأولى من صباح السبت وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وأضرار مادية.

ومن جهته قال المرصد السوري بأن صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابع لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص، وسمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع.

وتأتي هذه الضربات قبل زيارة الرئيس الإيراني لسوريا، وبعد ساعات من تواجد وزير الخارجية الإيراني في مارون الراس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويشار إلى أن إسرائيل استهدفت مطار الضبعة في محافظة حمص للمرة الثانية خلال نيسان الجاري، ففي 2 نيسان، استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية لكل من قوات دمشق والمجموعات الموالية لإيران في حمص حيث جرى تدمير مخزن للأسلحة تابع لحزب الله، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الغربي، كما ودمرت الضربات أيضاً بطارية للدفاع الجوي في منطقة البحوث العلمية في ريف حمص الغربي، واستهدفت مركز البحوث العلمية.

(م ش)