قال مصدر عسكري لوكالة تابعة لحكومة دمشق إنه: "حوالى الساعة الخامسة من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف المصدر أن: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.. وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن: "طائرات حربية وأخرى مسيّرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، استهدفت مواقع عدة في الجنوب السوري فجر اليوم الأحد".

وأضاف أن القصف استهدف: "كتيبة الرادار في ريف السويداء الغربي، واللواء 90 قرب الحدود مع الجولان المحتل في ريف القنيطرة، واللواء 52 في ريف درعا الشرقي، ومواقع ونقاط أخرى في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، كما قصفت أيضاً ريفي درعا والقنيطرة بقذائف المدفعية، وخلّف القصف البري والجوي خسائر مادية، دون معلومات عن الخسائر البشرية إلى الآن".

"لواء القدس" يتبنّى

هذا وأعلنت جماعة "لواء القدس" في سوريا مسؤوليتها عن "استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي" في الجولان السوري المحتل.

وأشارت في بيان الأحد، إلى أن هذا "الاستهداف أتى رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى".

و"لواء القدس" جماعة فلسطينية مسلحة موالية لحكومة دمشق، تأسست في سوريا 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013، متعهدة بدعم حكومة دمشق في حينه. كما تعهدت في بيانات لاحقة لها "بتحرير القدس وكل فلسطين بعد تطهير سوريا من الإرهاب".

قصف من داخل الأراضي السورية

وجاء القصف الإسرائيلي عقب تجدد الاستهداف الصاروخي للجولان السوري المحتل، من داخل الأراضي السورية، حيث جرى إطلاق 3 صواريخ جديدة بعد منتصف الليل باتجاه الجولان السوري المحتل، بعد أن أطلق مثلها قبيل منتصف الليل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً، تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت فيه بأن صافرة إنذار فُعّلت إثر إطلاق صاروخين من الأراضي السورية نحو الجولان السوري المحتل.

وصرّح المتحدث باسم الجيش بأنه: "تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".

وأوردت تقارير إسرائيلية أن الصواريخ الثلاثة سقطت في مناطق مفتوحة، 2 منها سقطتا في الجولان، والأخير في الأراضي الأردنية.

(د ع)