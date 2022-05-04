وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد دعت "جماعات الهيكل" الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى مجددًا بأعداد كبيرة يوم غدٍ الخميس. وهو القرار الذي قد يفجر جولة تصعيد جديدة بالتزامن مع دعوات فلسطينية للتصدي للاقتحام، وتحذير الفصائل الفلسطينية.

ودعت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة" للنفير والدفاع عن الأقصى والرباط فيه".

في الوقت نفسه، حذرت حركة حماس من الاقتحام، قائلة: "إن سماح سلطات الاحتلال لقطعان مستوطنيه باقتحام المسجد الأقصى يوم غد الخميس، هو لعبٌ بالنار وجرٌّ للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه".

(ع م)