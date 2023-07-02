إسرائيل تشتري 25 طائرة من طراز F-35

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم، إن إسرائيل وافقت على شراء سرب ثالث من مقاتلات الشبح F-35 في صفقة قيمتها 3 مليارات دولار.

وقالت الوزارة إن 25 طائرة إضافية صنعتها شركة لوكهيد مارتن (LMT.N) سترفع عدد طائرات F-35 في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 طائرة، مضيفة أن الصفقة سيتم تمويلها من خلال حزمة المساعدة الدفاعية التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة.

وإسرائيل هي أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على طائرة F-35.

في أيار 2018، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إن إسرائيل كانت أول من استخدم الطائرة في القتال.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية إن شركة لوكهيد مارتن وشركة تصنيع المحركات برات آند ويتني اتفقتا على إشراك شركات الدفاع الإسرائيلية في إنتاج مكونات الطائرات.

(م ش)