إسرائيل تصادق على التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان

ويقع البلوك المذكور بمحاذاة "البلوك 9" اللبناني الشهير، وفي قراءة قرار الاستئناف بخصوص رخصة "ألون دي" من العام 2017، يتبين أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت على مدى سنوات عن منح ترخيص للتنقيب في هذا البلوك بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان.

حالياً، يبدو أن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى اتفاق صامت بين لبنان وإسرائيل بهذا الشأن، والسؤال هو عن ماذا تنازلت إسرائيل، وفي وثائق الاستئناف، غطّت الحكومة الإسرائيلية على كل ما يتعلق حول هذا النزاع مع لبنان.

وإلى جانب "ألون دي" يوجد أيضاً "ألون إف" وهما بلوكان محاذيان يقعان في أساس الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل، ووفقاً لما نشر في صحيفة "الدايلي ستار" اللبنانية، فإنه من المتوقع البدء في البحث عن الغاز في "بلوك 9" في المياه الإقليمية اللبنانية، نهاية هذا العام.

وستقوم بعمليات البحث شركة "توتال" الفرنسية لصالح الحكومة اللبنانية، وتحتاج "توتال" لإكمال عملية البحث عن الغاز في "بلوك 9" حتى نهاية أيار/ مايو العام 2021.

وهناك تحدٍّ إضافي لنزاع الحدود بين لبنان وإسرائيل هو القانون الذي أقرّ مؤخراً في الكونغرس الأميركي المعروف بـ"قانون قيصر"، الذي يسمح للولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على أي كيان يدعم حكومة بشار الأسد في سورية، بما في ذلك دعم القوى الخارجية العاملة في سورية لصالح الأسد، وهذا القانون يمكن أن يردع شركات أجنبية تعمل في مجال الغاز اللبناني إذا كان جزءاً من مداخيل التنقيب عن الطاقة تستخدم في تمويل حزب الله.

(ز غ)