إسرائيل ترفض مطالب حماس برفع الحصار عن غزة وتقدم مقترحا جديدا للتهدئة

قالت القناة 13 الإسرائيلية: " إن إسرائيل قدما مقترح جديد لحماس عبر الوسطاء وهم: مصر، قطر، الأمم المتحدة، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة".

وبحسب القناة:" عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لغزة في محاربة الكورونا، مقابل وقف إطلاق البالونات المفخخة والحارقة".

ولم تذكر القناة الرد الفلسطيني على هذا المقترح، لكن ترجحيات من تقارير فلسطينية تفيد برفض هذا المقترح.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، رجحت المؤسسات الأمنية أن تفشي الكورونا، سيجبر حماس على العودة إلى الهدوء. لكن تقديرات إسرائيلية أخرى تشير إلى أن تفشي الوباء سيزيد احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية واسعة مع حماس، وذلك لأنها ستفقد السيطرة على الحالة الصحية في غزة، وسط الأزمات المعيشية والإنسانية الحادة في القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، صباح اليوم أن الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة، وقال ملادينوف "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن أن تنجح جهود الوساطة بين الطرفين لمنع التصعيد وتحسين الوضع في غزة".

ومنذ أسبوعين يسود توتر وتبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إذ قصف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة، ردا على البالوانات الحارقة، وردت الفصائل بدورها، ة بإطلاق 6 قذائف صاروخية صوب المستوطنات الإسرائيلية.

(ع م)