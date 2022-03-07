إسرائيل تقصف محيط العاصمة دمشق

واستهدفت إسرائيل بعض النقاط في المنطقة الجنوبية من سوريا، ونقلت وكالة ناطقة باسم حكومة دمشق عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وفي الوقت الذي لم تحدد فيه الوكالة المناطق التي استهدفها القصف، أشار مصدر عسكري أنه "تم التصدي لمعظم الصواريخ من قبل وسائط الدفاع الجوي"، ولكنه لفت إلى فقدان مدنيين اثنين لحياتهما ووقوع خسائر مادية.

واستشهد ثلاثة جنود في الرابع والعشرين من الشهر الماضي جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط دمشق.

وخلال شهر شباط المنصرم، استهدفت إسرائيل نقاط ومواقع عسكرية 4 مرات، كان آخرها في الـ 24 من شباط وحينها قتل ثلاثة جنود من قوات حكومة دمشق.

وتستهدف إسرائيل بين الحين والآخر نقاط ومواقع يعتقد إن القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها تتحصن فيها أو تستخدمها لتخزين السلاح.

(ح)