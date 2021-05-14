إسرائيل تقصف غزة بـ160 مقاتلة في آن واحد والوساطة لم تفلح بعد

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره عبر "تويتر": "منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة انطلقت من 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا خلال نحو 40 دقيقة".

وأضاف أدرعي: "كانت هذه الغارات تهدف إلى توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية لحماس الموجودة تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة".

وتابع: " تم القضاء، كما يبدو، على مسؤول كبير في منظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي".

ولفت أدرعي إلى أن منظومة القبة الحديدة "اعترضت طائرة من دون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة".

وفي سياق متصل، أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه لم يدخل قطاع غزّة، وذلك خلافاً لما كان أعلنه في وقت سابق ليل الخميس، متحدّثاً عن مشكلة "تواصل داخليّة".

وبُعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، بعث الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وسائل الإعلام يقول فيها إنّ قوّات برية منه "موجودة" في قطاع غزة.

لكن بعد ساعتين، أصدر الجيش "توضيحا" يُفيد بأنّه "لا يوجد جنود" في غزّة. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ "مشكلة تواصل داخليّة" قد حصلت.

وفيما واصلت مصر مساعيها من أجل الدفع نحو وقف لإطلاق النار، وسط تعنت إسرائيلي، أفاد مصدر أميركي، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن البيت الأبيض يستبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خلال اليومين المقبلين، معتبراً الأمر غير مرجح في القريب العاجل.

كما أضاف المصدر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعتقد أن نفوذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورام الله محدود للغاية في تلك المرحلة الحالية، لا سيما أن الصواريخ تأتي من قبل حماس والجهاد في غزة.

(ي ح)