إسرائيل تقرر شن عملية عسكرية على غزة إذا استمر إطلاق الصواريخ

ونقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي أن "الكابينيت قرر تنفيذ رد قوي في حال تواصل إطلاق الصواريخ".

وأشار إلى أنه جرى "تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش باتخاذ قرار شن العملية وتحديد ساعة الصفر".

يأتي ذلك بعد توترٍ امتد لثلاثة أيام، تخلله إطلاق أكثر من 65 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، أوقعت بعضها أضرارًا مادية لكنها لم توقع إصابات بشرية.

وبحسب مراسلنا في غزة، رد الجيش الإسرائيلي على القذائف، بشن غارات جوية وهجومًا مدفعياً صوب مواقع في جنوب القطاع ووسطه في الليلتين الأولى والثانية، إلا أنه لم يرد أمس على الصواريخ، واكتفى بإغلاق بحر غزة أمام صيادي القطاع، ما أحدث موجة انتقادات في الصحافة الإسرائيلية.

وتصاعد التوتر في غزة، على خلفية الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس منذ بداية شهر رمضان، والتي كانت تهدف للتضييق على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى ومناطق مختلفة من المدينة، قبل أن تتراجع إسرائيل أمس عن إجراءاتها عقب المواجهات الواسعة التي اندلعت في المدينة.

(ع م)