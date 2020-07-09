إسرائيل تقدم عرضًا جديدًا لحركة حماس بشأن صفقة تبادل أسرى

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرٍ رسمي مطلع "أن إسرائيل قدمت عرضًا جديدًا للحركة عبر وسطاء، لكنها لم تتلق ردًّا من حماس عليه حتى الآن".

ولم تذكر القناة تفاصيل العرض الجديد، لكن المناقشات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، تجري منذ مدة بوساطة مصرية ودولية، لإعادة 4 جنود إسرائيليين، أسرتهم حركة حماس خلال حرب عام 2014 على غزة وبعدها.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل أبدت استعدادها للتباحث مع حماس بشأن مبادرة عرضها رئيس الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار في وقتٍ سابق، تقضي بتقديم الحركة تنازل جزئي في قضية الجنود الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى من كبار السن والمرضى، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا.

وحتى الآن، لم تفصح حركة حماس عن مصير الجنود أو وضعهم الصحي، وتربط ذلك بضرورة تقديم إسرائيل تنازلات والإفراج عن الأسرى.

ووفقًا لتقارير فلسطينية رسمية، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين حتى نهاية مايو/أيار الماضي، في السجون الإسرائيلية، 4600 أسيرًا، بينهم 41 امرأة و170 طفلًا.

ويبلغ عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد 541 أسيرًا، من بينهم عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدًا.

(ع م)