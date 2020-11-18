وفي السياق، أكدت رسالة إردان أنه لم يتم نزع سلاح "حزب الله"، بل إنه "بات يستخدم الدروع البشرية لحماية ترسانة أسلحته التي تضم أكثر من 130 ألف صاروخ وبنية تحتية عسكرية.

كما أوضح أن "التنظيم يحد بشكل منهجي وتام من قدرة قوات اليونيفيل على أداء مهامها، من خلال تقييد حرية الحركة، في محاولة لإخفاء نشاط عناصره".

وأرفق إردان برسالته، التي بعث بها إلى جميع أعضاء مجلس الأمن، خريطة أعدها الجيش الإسرائيلي تحدد المناطق التي تم فيها اكتشاف أنفاق "حزب الله" مؤخرًا، والمواقع التي انطلقت منها الهجمات ضد فلسطين المحتلة ونقاط المراقبة التابعة لمنظمة "أخضر بلا حدود".

كما خلصت رسالته إلى أن "مجلس الأمن يجب أن يعلن فوراً "حزب الله" منظمة إرهابية وأن يمنعه من تلقي أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة".

وأتت مطالبة إردان بعد تقرير ربع سنوي قدّمه مؤخرًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ركز فيه على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أبصر النور خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006، وكان من المفترض أن يمهد الطريق لحل الصراع، وقد كان من ضمن شروطه الأساسية نزع سلاح الميليشيات، بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار الشرعية والدولة اللبنانية.

لكن التقرير الأممي أشار إلى وجود انتهاكات جسيمة لهذا القرار من قبل "حزب الله"، الذي دفع بتعزيزات عسكرية إلى جنوب لبنان - وهو ادعاء سبق أن ردّده مسؤولو الجيش الإسرائيلي في مناسبات عدة.

كما حث غوتيريش الحكومة اللبنانية على السماح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالوصول الكامل إلى جميع المناطق المطلوبة في جنوب لبنان، من بينها الأنفاق التي أنشأها "حزب الله" واكتشفها الجيش الإسرائيلي قبل عامين.

يذكر أن لبنان وإسرائيل عقدا جولة جديدة من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها، لكن مصادر مشاركة في اجتماع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس مع ديفيد شينكر مستشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكدت وجود فجوات كبيرة حاليًا بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني، في محادثات ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأشارت المصادر إلى أنه إذا تبنى الطرفان نهجًا عمليًا فقط يمكن حل النزاع بينهما.

واجتمع شتاينتس مع شينكر مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات ترسيم الحدود البحرية، عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل.

ومن المتوقع عقد الجولة الرابعة من المحادثات الشهر المقبل في قاعدة اليونيفيل في الناقورة جنوب لبنان.

(ز غ)