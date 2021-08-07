إسرائيل تنفذ ضربات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "رداً على الإطلاق المتواصل للبالونات الحارقة من غزة إلى إسرائيل، قصفت مقاتلات تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مجمعاً تابعاً لحماس وموقعاً لإطلاق الصواريخ".

وأضاف أن "موقع إطلاق الصواريخ كان يقع على مقربة من مناطق مدنية، مما يؤكد مجدداً الكيفية التي تواصل حماس من خلالها تعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر". ولم تصدر أية تقارير من الجانب الفلسطيني عن سقوط ضحايا نتيجة القصف.

وأدت البالونات الحارقة إلى اشتعال أربعة حرائق الجمعة في منطقة أشكول قرب غزة، وفق ما أفادت خدمة الإطفاء الإسرائيلية.

ويأتي إطلاق البالونات الجمعة بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً في لبنان ردّاً على صواريخ أطلقها حزب الله.

(د ع)