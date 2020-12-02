إسرائيل تكشف عن تشكيل فريق اقتصادي لتطوير العلاقات مع البحرين

وقال وزير خارجية إسرائيل، غابي أشكينازي، إن بلاده ستوقع مع البحرين عددًا من الاتفاقات الاقتصادية، وأضاف: "سيتم تشكيل فريق اقتصادي لتطوير العلاقة الثنائية مع البحرين".

وأكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب ظهر الثلاثاء.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية، فإن وفدًا بحرينيًّا يضم عددًا من الوزراء، يزور إسرائيل بهدف إجراء مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي، قبل لقاء رئيس الوزراء نتنياهو ووزير خارجيته.

وكان من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي هذا الأسبوع بزيارة إلى البحرين، لكن مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة فرانس برس إلغاء الزيارة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أن الامارات والبحرين وقّعتا في الـ 15 من أيلول/سبتمبر هذا العام، اتفاقًا لتطبيع "العلاقات الكاملة" مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

(س ر)