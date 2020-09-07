إسرائيل تجري اتصالات مكثفة مع البحرين لإعلان تطبيع العلاقات خلال شهر

قال موقع القناة 12 الإسرائيلية: " إن رئيس الموساد، يوسي كوهين، يجري "اتصالات مكثّفة وقريبة جدًّا مع مسؤولين بحرينيين للإعلان عن تطبيع العلاقات خلال شهر".

وأشارت القناة إلى أنه قبل 3 أسابيع من الآن، أجرى كوهين مباحثات مع رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، لتعزيز العلاقات بين الطرفين.

في السياق، رجح المراسل العسكري للقناة نير دفوري، أن تقدم إسرائيل إغراءات للبحرين، لتسريع وتيرة التطبيع.

وذكر، أنه ربما تغري إسرائيل البحرينيين بصفقات سلاح مقابل إشهار تطبيع العلاقات.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت البحرين، فتح أجوائها، للرحلات القادمة إلى الإمارات، والمقصود بشكلٍ مباشر هنا، هي الرحلات القادمة (من وإلى) إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية الموافقة على طلب إماراتيٍّ مماثل.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن هناك دول عربية وإسلامية، ستعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال وقتٍ قريب.

(ع م)