إسرائيل تحذر لبنان من مغبة ما يجري في الجنوب

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن "إيران وحزب الله يورطان دولة لبنان، وعليها أن تتحمّل مسؤولية ما يجري في ساحتها الخلفية"، في إشارة إلى جنوب لبنان.

يأتي هذا بعد يومين من إطلاق عناصر من حزب الله عدة صواريخ باتجاه إسرائيل.

من جهته، دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم، الجيش اللبناني إلى منع إطلاق الصواريخ من أراضي لبنان، قائلاً: "ندعو الجيش اللبناني إلى منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية لأننا تعبنا من الحرب والدمار".

وأضاف الراعي أن "لبنان لم يقرر الحرب مع إسرائيل ولا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردوداً إسرائيلية".

وتابع: "نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنشجب توتر حالة الأمن، نريد الانتهاء من المنطق العسكري واعتماد منطق السلام".

كما أدان البطريرك "الخروقات الإسرائيلية وتسخين الأجواء في المناطق الحدودية"، قائلاً "لبنان لم يوقع سلاماً مع إسرائيل ولكنه لم يقرر حرباً معها ويلتزم بالهدنة".

يذكر أن صواريخ حزب الله على شمال إسرائيل جاءت بعد غارات جوية شنتها إسرائيل على جنوب لبنان.

وكانت الضربات الجوية الإسرائيلية التي أطلقت، يوم الخميس، هي الأولى منذ سنوات، وجاءت رداً على صواريخ غامضة انطلقت من لبنان على إسرائيل يوم الأربعاء.

وتقدر إسرائيل امتلاك حزب الله أكثر من 130 ألف صاروخ وقذيفة قادرة على ضرب أي موقع في إسرائيل.

ومؤخراً أعربت إسرائيل عن مخاوفها من مساعي حزب الله لاستيراد أو تطوير ترسانة من الصواريخ دقيقة التوجيه.

(ل د)