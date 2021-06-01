إسرائيل تهدّد لبنان: ما رأيناه في غزة سيكون عشرة أضعافه

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تحذيره من أي هجوم قد يشنه "حزب الله" على تل أبيب، مهددًا بقصف لبنان بشكل يفوق عشرة أضعاف القصف الذي وقع في غزة جراء الهجمات الصاروخية.

وقال غانتس أمام عشرات الصحفيين الأجانب حين سئل عن حرب مستقبلية مع لبنان، "ما رأيناه في غزة سيكون عشرة أضعافه في لبنان، ستكون حرب معقدة لأن حزب الله يخفي 100 ألف صاروخ، جزء منها دقيقة ولمسافة طويلة المدى، وكل هذا موجود بين سكان مدنيين".

وأضاف، "إسرائيل جمعت منذ عام 2006 معلومات استخباراتية كبيرة، وسيكون لدينا عدد متنوع من الخطط والأهداف، وإن بدأنا العمل، فدولة لبنان ستتحمل المسؤولية وحزب الله وقادته سيلحقهم ضرر كبير".

وشدد على ضرورة أن يفهم المجتمع الدولي أنه لولا اعتراض القبة الحديدية لنحو 1200 قذيفة وجهت نحو مراكز سكانية في الجبهة الداخلية، "كان سيكون لدينا مئات الإصابات ودمار كبير".

(ز غ)