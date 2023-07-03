إسرائيل تبدأ عملية واسعة النطاق في جنين

لقي ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين مصرعهم في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وذلك ضمن إطار عملية واسعة النطاق بدأها الجيش الإسرائيلي على معقل للمسلحين بالضفة الغربية.

وداهمت القوات الإسرائيلية ما وصفه الجيش بأنه "مركز قيادة موحد" للمسلحين في مخيم جنين للاجئين، حسب صحيفة تلغراف البريطانية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش شن أيضاً غارات جوية في إحياء لتكتيك كان قد أوقفه إلى حد كبير خلال العقدين الماضيين بعد أن تلاشت ببطء انتفاضة فلسطينية ضد إسرائيل.

مقتل ثلاثة فلسطينيين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب 13 في ساعة مبكرة من صباح الإثنين ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وقالت الوزارة إن فلسطينياً يبلغ من العمر 21 عاماً، قتل في حادث منفصل بنيران إسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.

كان مخيم جنين وبلدة مجاورة تحمل الاسم نفسه نقطة اشتعال مع تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني منذ ربيع عام 2022. جاءت مداهمة اليوم الإثنين بعد أسبوعين من مواجهة عنيفة أخرى في جنين.

وقال محمود السعدي مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين لوكالة فرانس برس "هناك قصف جوي واجتياح بري"، مضيفاً بأن إسرائيل "قصفت عدة منازل ومواقع، والدخان يتصاعد من كل مكان".

وقالت حركة الجهاد الفلسطينية في بيان لها إن "جميع الخيارات مفتوحة لضرب العدو إسرائيل رداً على عدوانها في جنين".

(م ش)