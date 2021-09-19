إسرائيل تعتقل آخر اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع

وأصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بيانًا، قال فيه إنه تمكن من تحديد المنزل الذي كان فيه الأسيران. مضيفًا أنه تم اعتقال فلسطينيَين اثنين آخرَين، قدما المساعدة للأسيرين.

وكشفت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قوات كبيرة من الجيش دخلت مدينة جنين علانية في إطار عملية خداع للفت الأنظار، وتفادي المواجهات، بينما داهمت وحدة "اليمام" الخاصة سرًّا مدعومة من الشاباك وبغطاء عسكري، المبنى الذي تحصن فيه انفيعات وكممجي شرق جنين.

وقبل نحو أسبوعين، فرّ ستة أسرى من سجن "جلبوع" شمال إسرائيل، عبر نفق تمكنوا من حفره.

وتمكنت مؤخرًا، إسرائيل إعادة اعتقال أربعة منهم بعد نحو أسبوع في مدينة الناصرة بالداخل المحتل، وذلك بعد عمليات بحث مكثفة، شارك فيها آلاف الجنود، فيما أعلنت اليوم إعادة اعتقال كل الأسرى الفارين.

(ع م)