إسرائيل تعرب عن قلقها من احتمال رفع العقوبات عن إيران

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن إسرائيل "قلقة جداً" من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وقال بينيت للحكومة الإسرائيلية، في تصريحات بثها التلفزيون: "هذه هي الرسالة التي ننقلها بكل السبل سواء للأميركيين أو للدول الأخرى التي تتفاوض مع إيران".

وكانت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، أكدت أن فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني، عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا، اليوم الأحد، وذلك قبل استئناف المحادثات النووية الرامية لإحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وقال الدبلوماسي الإيراني محمد رضا غايبي، لوكالة الطلبة، إن "الفريق الإيراني وصل يوم السبت إلى فيينا وبدأ اجتماعات استمرت اليوم الأحد على مستوى الخبراء مع رؤساء فريقي التفاوض الروسي والصيني وكذلك منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا".

(د ع)