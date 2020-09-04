إسرائيل تعلن تطبيع العلاقات مع كوسوفو.. وصربيا ستنقل سفارتها إلى القدس

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن كوسوفو ستعترف بإسرائيل وستطبع العلاقات معها، وأن صربيا ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كوسوفو وإسرائيل، اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما وبدء العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف: " كوسوفو، وافقت على فتح سفارتها في القدس، لتصبح أول دولة ذات أغلبية مسلمة تفعل ذلك".

جاء ذلك، بعد إعلان مماثل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث قال:" إن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية".

وكذلك، اعلن ترامب، أن كوسوفو وصربيا ستفتحان سفارتيهما لدى إسرائيل بالقدس".

وقال: " إن صربيا وكوسوفو، وافقتا على تطبيع العلاقات الاقتصادية بينهما".

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: إن اتفاق اليوم يمثل خطوة هائلة للأمام".

من جانبه، قال رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي إن الاتفاق يتعين أن يؤدي إلى اعتراف متبادل بين البلدين.

(ع م)