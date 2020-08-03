إسرائيل تعلن استهداف مجموعة على حدود سوريا

ونشر أدرعي، مقطع فيديو في حسابه على موقع "تويتر"، يُظهر أربعة أفراد وهم يتحركون على مقربة من السياج الحدودي، ثم حاولوا الاختباء قبل أن يتم إطلاق النار عليهم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في ساعات الليل الماضية، رصدت قوات جيش الدفاع أربعة عناصر وصفهم بالمخربين بالقرب من موقع عسكري في منطقة تل فارس.

وأضاف أن الخلية اجتازت خط الحدود وقامت بزرع عبوة ناسفة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبيّن أنه تم رصد الخلية من قبل قوة خاصة في المنطقة، عقب عدة محاولات "مشبوهة" للاقتراب صوبها من قبل "رعاة أغنام" في الأيام الأخيرة.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف بشكل مؤكد هوية أفراد الخلية وعلاقتها التنظيمية، لكن المعروف بحسب قوله، هو وجود عدة مجموعات تعمل في المنطقة ومنها مجموعات مرتبطة بإيران.

ولفت إلى أنه: "لا نستطيع حاليًّا ربط هذه المحاولة بتهديدات حزب الله، ولكننا لا نستبعد ذلك حتى اللحظة".

وأشار إلى أن العمل جار في الوقت الحالي لمعرفة تفاصيل إضافية عن العبوة الناسفة والخلية، مضيفًا: "نعتبر النظام السوري مسؤولًا عن كل ما يحدث داخل أراضيه".

ويأتي هذا بعد أن شهد الوضع، تصعيدًا في الفترة الأخيرة بين إسرائيل وسوريا ولبنان. فقد قصفت مروحيات الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا ردًّا على "إطلاق نار" في وقت سابق باتجاه إسرائيل، وأدت تلك الضربات إلى مقتل عنصر من حزب الله، بالإضافة إلى عناصر من قوات أخرى موالية لإيران أيضًا.

وخلال الأيام الماضية، أُطلقت على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان، تصريحات تنذر بحرب. فحزب الله أكد أن عملًا ضد إسرائيل "آت حتمًا" بينما حذرت الأخيرة من أنه "يلعب بالنار". لكن محللين رأوا أن تحول الأمر إلى حرب خطوة لا يرغب فيها أي من الطرفين.

(ي ح)