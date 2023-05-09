أفاد الجيش الإسرائيلي "بمقتل 3 من قيادات حركة الجهاد في غارات على قطاع غزة بساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد، خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".

كما اغتيل "أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، جهاد غنام، إضافة لاغتيال طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية"، بحسب البيان، مضيفاً "إن قصف غزة كان عملية مشتركة مع جهاز الشاباك الإسرائيلي".

وقال الجيش الإسرائيلي "إن 40 طائرة إسرائيلية شاركت في غارات غزة"، مشيراً إلى أنه "يرصد قيادات الجهاد منذ شهر رمضان الماضي".

الجهاد الإسلامي يتوعد

من جانبها أكدت "سرايا القدس"، (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين)، في بيان، أن القادة الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية هم جهاد شاكر الغنام وخليل صلاح البهتيني وطارق محمد عز الدين.

في المقابل، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إنها ستقوم بالرد على الضربات الإسرائيلية، وفق ما نقلت شبكة العربية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 13 فلسطيناً، بينهم 4 أطفال و4 نساء، فيما أصيب 20 آخرون جراء القصف".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "الهجمات على غزة تصعيد خطير يهدد بتفجير الصراع بالكامل وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل".

من هم "الجهاد الإسلامي"؟

و"الجهاد الإسلامي" هي جماعة فلسطينية مسلحة مثل حماس، وللجماعتين ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، وتشترك مع حماس في العداء المشترك لإسرائيل والتزام أيديولوجي بإقامة دولة فلسطينية إسلامية، لكن المجموعتين لهما هويات منفصلة وبعض الاختلافات.

يملك "الجهاد الإسلامي" جناحاً عسكرياً يسمى "سرايا القدس"، يتراوح عددهم حوالي 1000 إلى عدة آلاف مسلح، وفقا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.

ووفق تقرير لوكالة "رويترز" فإن كلا من حماس و"الجهاد الإسلامي" تحصلان على أموال وأسلحة من إيران.

(د ع)