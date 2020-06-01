إسقاط مُسيّرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقهما الحوثيون باتجاه الأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن في 27 من الشهر الماضي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه الأعيان المدنية في مدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي استمرار "الميليشيات الحوثية" بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق طائرات بدون طيار، واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبيّن العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية باستخدام طائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن عنها التحالف وبدأت في ٠٩ أبريل ٢٠٢٠م.

(آ س)