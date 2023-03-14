إسقاط مسيرة أمريكية بعد اعتراضها من قبل مقاتلتين روسيتين

وأعلنت القيادة الأوروبية في القوات الأمريكية، أن مقاتلتين روسيتين من طراز Su-27 قامتا باعتراض غير آمن وغير احترافي لمسيرة أمريكية من طراز MQ9 كانت تقوم بمهمة استطلاع روتينية فوق البحر الأسود.

وأشار بيان القيادة إلى أن مقاتلة روسية اصطدمت بالمسيرة الأمريكية، مما اضطر القوات الأمريكية إلى إسقاط المسيرة في المياه الدولية.

وأضاف البيان أن " المقاتلة الروسية كانت تنثر الوقود أمام المسيرة قبل الحادث بطريقة غير مهنية وغير آمنة، وأن هذا الحادث يشكل نمطاً للإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الطيارون الروس فوق الأجواء الدولية، بما في ذلك فوق البحر الأسود".

بيان القيادة تابع :" هذه الأعمال العدوانية خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير وتصعيد غير مقصود".

(سـ)