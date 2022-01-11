إسماعيل حج فرحان يدعو الناتو للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل تركيا

تستمر دولة الاحتلال التركي في شن هجماتها العنيفة على مناطق الدفاع المشروع في باشور، منذ أشهر، مستخدمة الأسلحة الكيماوية المحرّمة دولياً ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، وسط صمت مقيت يخيم على المجتمع الدولي ومنظماته.

أشار عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا، إسماعيل حج فرحان، عبر تطرقه إلى أن دولة الاحتلال التركي تعمل بكل ما لديها من أجل إنهاء الشعب الكردي أينما وجد، وأن ما تشهده مناطق الدفاع المشروع، وكذلك شمال وشرق سوريا، يدخل ضمن هذا المسعى، في معاداة واضحة للكردستانيين.

موضحاً "الجميع يرى الهجمات اليومية التي يتعرض لها الشعب الكردي في كردستان، وأمام أنظار جميع الدول، فدخول القوات التركية إلى باشور (جنوب كردستان)، كما دخولها إلى روج آفا (غرب كردستان)، الهدف هو الاحتلال، فهي دولة احتلال ونظرتها لأجزاء كردستان الأربعة واحدة".

لفت حج فرحان "الدولة التركية تتدخل اليوم في باشور بحجة محاربتها لحزب العمال الكردستاني، ولكننا نعلم جيداً، ويتبين للجميع، أنها حجة لمحاربة الشعب الكردي بأكمله، ومحاربة جميع القوات الكردية ولتدمير ثورتهم، ويتطلب من الشعب الكردي بأجمعه وحكومة الإقليم توحيد الجهود ضد الدولة التركية وهجماتها".

وكانت قيادة مركز الدفاع الشعبي قد أعلنت أكثر من مرة استخدام دولة الاحتلال للأسلحة الكيماوية ضد مقاتليها، كما كشفت سجل عدداً من الشهداء الذين استشهدوا بالأسلحة الكيماوية، إلا أن القوى الدولية التزمت الصمت، بالرغم من تأكيد قوات الدفاع الشعبي أن دولة الاحتلال التركي استخدمت الأسلحة الكيماوية 367 مرة، منذ بداية الهجوم في أواخر نيسان من العام الفائت.

حول ذلك، قال حج فرحان "أعداء الشعب الكردي على مر التاريخ حاربوا الكرد بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيماوية، واليوم حزب العمال الكردستاني يؤكد بأن الدولة التركية تهاجم مقاتليها بالأسلحة الكيماوية".

وأكد على وجوب التحقيق في استخدام الدولة التركية لهذه الأسلحة المحرمة لا سيما من قبل حلف الشمال الأطلسي (الناتو) التي تعد تركيا أحد الدول المشاركة فيها، مشيراً إلى أن صمت هذه الأطراف والمجتمع الدولي حيال استخدام دولة الاحتلال التركي لهذه الأسلحة يفسح للأخيرة المجال للاستمرار في استخدامها ضد الشعوب".

وحذر حج فرحان من عواقب الصمت الدولي حيال ما تشهده مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا من استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، والرامية إلى إنهاء الشعوب الكردستانية وتهجير سكان هذه المناطق.

وأكد السياسي في حديثه، مساندة الحزب اليساري الكردي في سوريا، لحزب العمال الكردستاني ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي، ومقاومتهم في باشور كردستان، معتبراً ثورة العمال الكردستاني ومقاتليه ثورة مقدسة تعمل من أجل الشعب الكردي والشعوب الأخرى، ومساندتهم لجميع القوات التي تعمل من أجل الشعب الكردي.

وشدد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا اسماعيل حج فرحان، على وجوب وقوف الشعوب في عموم أجزاء كردستان، وبالأخص الشعب الكردي في وجه أعداء الكرد وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركي، والتحرر من الأعداء، للحفاظ على مكتسبات الكرد المتحققة، وحماية الشعب الكردي وأرضه، مطالباً الأحزاب الكردية بضرورة توحيد الجهود لتقرير مصير الشعب الكردي.

تشن دولة الاحتلال التركي منذ الـ 23 من نيسان 2021، عبر جيشها وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، هجوماً برياً وجوياً واسعاً على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور، بهدف احتلالها، بعد الهزيمة التي مُني بها في غاري، بتاريخ الـ 14 من شباط من العام الفائت.

(أم)

ANHA