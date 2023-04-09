إشادة بتضحيات شعب شمال وشرق سوريا في مراسم الشهيد شاهين جودي

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني بإقليم الفرات، مراسم غيابية للشهيد المقاتل في وحدات حماية الشعب YPG، شاهين جودي، الاسم الحقيقي فاضل شاهين، حضرها المئات من أهالي إقليم الفرات (كوباني ومنبج والطبقة والرقة وعين عيسى)، وممثلو مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إقليم الفرات.

واستُشهد المقاتل شاهين جودي، في 31 تشرين الأول/عام 2018، في باشور (جنوب كوردستان)، أثناء عودته من أحد المشافي التي قصدها بداعي العلاج، بعد استهدافه من قبل طيران مسيّر لدولة الاحتلال التركي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، كلمة أشادت فيها بالدور الكبير الذي لعبه الشهداء في ردع هجمات دولة الاحتلال التركي وإفشال مخططاتها، ودورهم الكبير في تنبيه الشعوب للمؤامرات التي يتعرضون لها.

ألقى بعدها مساعد أمين عام حزب سوريا المستقبل، جاهد حسن، كلمة أكد فيها أن: "عام 2023 هو عام نهاية سلطة الاستبداد في تركيا، وأن الأوان حان لتوحّد الشعوب صوتها في وجه المحتل التركي وإخراجه من كافة الأراضي التي تم احتلالها في سوريا".

ونوه حسن إلى ما تشهده سوريا عموماً وشمال وشرق سوريا خصوصاً، من مساعي الدول المتدخّلة في الأزمة السورية لتعميق جراح السوريين، بالقول: "اليوم تُعقد الاجتماعات في المحافل الدولية، وهدفها واحد وهو تهجير ما تبقى من الشعب، اليوم وبعد أكثر من 10 أعوام من الحرب". وأكد أن الإدارة الذاتية وحدها أثبتت بأنها الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا.

وأشار الرئيس المشترك لمجلس كوباني العسكري محمود ديمو من جهته، إلى نضال الشهيد شاهين جودي، ونوه: "الشهيد شاهين جودي كان يعلم أن هذه الثورة هي فرصة ذهبية لتخليص الشعب من الاستبداد، لذا لم يتردد لحظة واحدة، وناضل حتى نال الشهادة".

وسلط الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، محمد خير شيخو، الضوء على المقاومة المستمرة التي يبديها أهالي مقاطعة كوباني، وأوضح: "كوباني المدينة التي أنجبت الشهيد شاهين جودي هي نفسها المدينة التي دحر أبناؤها مرتزقة داعش، وعلموا العالم أجمع دروساً في التضحية والفداء، لذا نعاهد أبناءها بأننا لن نستسلم وسيكون النصر حليفنا".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة شهادته وتقديمها لذويه من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

(ن ك/أ م)

ANHA