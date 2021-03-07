إشعال الشّموع على أضرحة الشّهداء ضمن فعاليّات 8 آذار

ضمن فعاليات 8 آذار، توجّه اليوم، المئات من أهالي ديرك وكركي لكي وجل آغا في مقاطعة قامشلو إلى مزار الشهيد خبات في ديرك.

وعند وصول الأهالي إلى مدخل المزار، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ توجهوا إلى داخل مزار الشهيد خبات، فأوقد الأهالي الشموع على أضرحة الشهداء.

حلب

وفي حلب وبمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، توجّه اليوم، العشرات من عوائل الشهداء وأهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى مزار الشهداء، وذلك للمشاركة في الفعالية المقامة من قبل حركة المرأة الشابة.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقيت كلمتان من قبل كل من الإدارية في مجلس عوائل الشهداء روشين موسى وعضوة حركة المرأة الشابة سلافا كيبار.

الكلمتان بمجملهما هنّأتا جميع نساء العالم باليوم العالمي للمرأة، كما ثمّنتا دور المرأة في العمل على تحقيق المنجزات والمشاركة في كافة الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

ثمّ تمّ وضع صور 15 شهيدة من شهيدات ثورة التاسع عشر من تموز بالقرب من أضرحة الشهداء أمثال آرين ميركان وزهرة بركل إلى جانب بارين كوباني وهفرين خلف والعديد من الشهيدات اللواتي عملن على حماية مكتسبات ثورة التاسع عشر من تموز.

واختتمت الفعالية بتوجّه الحضور نحو أضرحة الشهداء لإشعال الشموع وإحياء ذكراهم من جديد.

الشّهباء

وتوجّه العشرات من عضوات مؤتمر ستار وأعضاء مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين وأعضاء منظمة المجتمع المدني إلى مزار الشهداء بناحية إحرص بمقاطعة الشهباء، لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وعند وصول المشاركين في الفعالية إلى مزار الشهداء، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ أهدت عضوات مؤتمر ستار صورة تذكارية لمزارات الشهداء التي كانت في مدينة عفرين المحتلة ومقاطعة الشهباء، لمجلس عوائل الشهداء، ثمّ بدأ المشاركون بإيقاد الشّموع على أضرحة الشّهداء.

(كروب/ إ)

ANHA