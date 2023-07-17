إصدار قانون دائرة المشاريع المجتمعية التعاونية في شمال وشرق سوريا

عُقد اليوم، الجلسة الـ 80 للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الذاتية في الرقة.

وحضر الجلسة أعضاء المجلس العام وأعضاء المجالس التشريعية في الإدارات السبع، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، أمينة أوسي.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت تلاها قراءة برنامج الجلسة من قبل الرئيس المشترك للمجلس العام فريد عطي، ومن بعدها تم التصويت على مشلب التركان، ومزكين حسن كرئاسة مشتركة لهيئة الحقوق والعدل المستحدثة ضمن هيئات الإدارة الذاتية، والتي تم الإعلان عنها ضمن الجلسة الماضية رقم 79.

وأدلى الرئاسة المشتركة لهيئة الحقوق والعدل القسم أمام الحضور ليستلموا مهام عملهم ضمن هيئة الحقوق والعدل.

وقرأ بعدها عضو اللجنة القانونية في المجلس العام حامد الأحمد، مسودة قانون دائرة المشاريع المجتمعية والتعاونيات، والذي تضمن 5 فصول تحتوي ١٦ مادة، ركزت على أهمية هذا القانون، وأهدافه، ومهام وأعمال هذا القانون ضمن هذه الدائرة، بالإضافة إلى أحكام وتبعية هذا الدائرة وإيراداتها.

وبعد النقاش على فصول ومواد القانون بشكل مفصل لكل مادة صوّت الحضور على مواد القانون وفصوله، بعد إجراء التعديلات المناسبة ليكون قانوناً سارياً لهذه الدائرة والعمل ضمنه من تاريخ إصدارها.

(أ ع/خ)

ANHA