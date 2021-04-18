إصدار بطاقات تنظم العمل في المجالين الزراعي والثروة الحيوانية بمنبج

ويجري إصدار البطاقات بعد أن عمل الاتحاد على إحصاء الثروة الحيوانية والمساحات الزراعية في المدينة وريفها منذ بداية آذار العام الفائت، لتأمين الخدمات اللازمة لهم.

وقال الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين في منبج وريفها، طه الشيخ: "منذ بداية تأسيس اتحاد الفلاحين في منبج وريفها نعمل جاهدين على تنظيم العمل بالتنسيق مع الإدارات ولجنة الاقتصاد لسير العمل وخدمة المصلحة العامة".

وأضاف "أصدرنا البطاقات التي تنظم وتدعم العمل في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والتي بلغ عددها ما يقارب الـ 8 آلاف بطاقة للمزارعين، و13 ألف بطاقة لأصحاب الثروة الحيوانية في المدينة والريف، فيما كان عدد النساء المنتسبات ما يقارب الألفين منتسبة".

ونوه طه الشيخ إلى أنهم يقومون بكل ما في وسعهم لتقديم الخدمات ودعم الفلاحين وأصحاب الثروة الحيوانية، وأوضح أنهم ما زالوا مستمرين في إصدار البطاقات لتأمين اللقاحات والأسمدة والبذار فضلًا عن الدفاع عن حقوقهم.

واختتم طه الشيخ حديثه بالقول: "نتمنى أن يكون الدعم في كل عام أفضل من سابقه وسنحاول تأمين صيدليات زراعية وبيطرية لخدمة الفلاحين ومربي المواشي".

(أ ق/ د أ)

ANHA