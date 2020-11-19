الإعلان عن إصدار المجلة جرى خلال فعالية أقيمت في مكتبة محمد منلا غزيل في مدينة منبج بحضور عضوات المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج.

المجلة أُصدرت باللغة العربية بعد عدة إصدارات باللغات الكردية، التركمانية، واللهجة الصورانية.

وتحوي المجلة نقد العلوم الوضعية ومعالجة المشاكل الاجتماعية بشكل عام، ومشاكل المرأة بشكل خاص، والعنف ضد المرأة بكافة أساليبه، والعلم وتطور المرأة، والسوسيولوجيا، والمشاركات الفامينية والعلوم الاجتماعية، وثورة المرأة، والإيزيديين.

وتزامنًا مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ستُوزع المجلة بإصدارها الأول على المؤسسات بحسب الناطقة الرسمية لمركز الدراسات الجنولوجيا ياسمين قوجو.

(س ع/س و)

ANHA