إصابة ثمانية أشخاص في هجوم حوثي عبر طائرات مسيّرة على مطار أبها السعودي

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المجاور إعلانه "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها"، موضحًا أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقبل ساعات من هذا الهجوم، وقع هجوم مماثل لم يوقع إصابات إنما تسبب بعرقلة حركة الملاحة، بحسب الإعلام الرسمي، حيث قال التحالف إنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها، مما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة، لكن دون وقوع إصابات.

وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت عن التحالف إعلانه، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، اعتراض وإسقاط الطائرة، مشيرًا إلى "تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار".

واعتبر التحالف "محاولة الحوثيين الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب".

وقالت قناة الإخبارية الحكومية إن "شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات". وأضافت "في بداية الإصابة كان هناك توقف للرحلات لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار".

وتتعرض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وخلال شهر آب الحالي، تزايدت وتيرة هجمات الطائرات المسيّرة التي يشنها الحوثيون، خصوصًا باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب غرب البلاد.

(م ش)