إصابة طفلين وامرأتين في القصف التركي على عين عيسى

وأكدت مراسلتنا في ناحية عين عيسى إصابة طفلين وامرأتين في القصف التركي المكثف الذي طال قرية عريمات غرب عين عيسى.

ووثقت مراسلتنا هوية المصابين وهم: نبيل الطالب (عامان)، رغد علي (١٥ عاماً)، سها عيسى الفياض (٢١ عاماً)، براء عمر حسين (18 عاماً)، مبيّنة أن إصاباتهم حرجة، ونقلوا على إثرها إلى مشفى في مدينة الرقة.

كما أكدت المراسلة أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها شنت أيضاً قصفاً مكثفاً بالأسلحة الثقيلة، ليل أمس السبت، على الطريق الدولي M4 وقرى هوشان، ودغيليب، والخالدية، ودبس، ومعلك في الريف الغربي لناحية عين عيسى، وبلدة الهيشة وقرى فاطسة، والمشيرفة، وجهبل في الريف الشرقي للناحية.

(د/ س ر)

ANHA