إصابة طفلين من مهجري عفرين في انفجار لغم أرضي من مخلفات داعش

وانفجر، أمس الثلاثاء، لغم أراضي من مخلفات مرتزقة داعش إبان احتلاله لمقاطعة الشهباء، بطفلين أثناء لهوهما في محيط منزلهما في مزارع تل شعير التابعة لبلدة بابنس.

ونقل الطفلان أحمد رشو (12 عاماً) ومصطفى نوري حبش (15 عاماً) على إثره إلى مشفى آفرين بناحية فافين لتلقي العلاج.

وبحسب الأطباء، فإن إصابة الطفل أحمد رشو كانت بليغة وأجريت له عملية جراحية في منطقة البطن، ولا يزال تحت المراقبة، فيما كانت إصابة الطفل مصطفى حبش طفيفة وتم تخريجه من المشفى بعد معالجته.

وفي هذا السياق، قال والد الطفل أحمد، أحمد منان رشو لوكالتنا، "يوم أمس عندما كان الطفلان يلعبان في محيط المنزل انفجر لغم أرضي بهما وأصيب ابني على إثره بجروح بليغة".

وتطرق رشو خلال حديثه إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق مهجري عفرين في الشهباء، منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، من حيث القصف المستمر على المنطقة والألغام الأرضية التي أودت بحياة عشرات المدنيين من أطفال ومسنين.

واستنكر هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة الشهباء وشنكال وعفرين، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ومحاسبة تركيا على تفعله بحق المدنيين.

واختتم أحمد رشو حديثه بالقول: "على الكرد أن يعلموا أن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى إبادة الكرد جميعاً وهي العدوة الأولى للشعب الكردي وعموم شعوب المنطقة، وعلى الذين يعملون لخدمة المصالح التركية أن يتراجعوا عن ذلك ويتحدوا لمجابهة أعداء الكرد وشعوب المنطقة".

(ف إ/ س ر)

ANHA