إصابة طفلين جراء انفجار عبوة ناسفة بريف درعا

وانفجرت عبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء، على الطريق الواصل بين بلدتي جاسم وإنخل ضمن القطاع الغربي من ريف درعا أدّت إلى إصابة طفلين اثنين، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد مدينة درعا في الفترة الأخيرة هجمات ومحاولات اغتيال بأشكالٍ وأساليب عدة، من ضمنها إصابة رجل بجروح، مساء أمس الإثنين، جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، نُقل على إثرها إلى المشفى.

وتشهد معظم المدن السورية الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق فلتانًا أمنيًّا وانتشارًا كثيفًا للسلاح، إذ وقعت خلال الأسبوع الماضي عدّة انفجارات في مناطق مختلفة منها في مصياف والقنيطرة وريف دير الزور.

(د ع)