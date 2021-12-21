إصابة طفلة ومواطن وأضرار مادية كبيرة جراء قصف الاحتلال التركي لريف زركان- تم التحديث

وأفاد مرسلونا من المنطقة أن المواطن "أحمد محمد الفارس" البالغ من العمر 50 عاما أصيب بجروح في فخذه الأيسر إثر القصف المدفعي والصاروخي المكثف من قبل الاحتلال التركي الذي طال منزله في قرية تل الورد بالريف الشمالي لبلدة زركان. بالإضافة إلى إصابة الطفلة حمدة فارس بجروح نقلت على إثرها إلى مشافي الحسكة لتلقي العلاج.

هذا ورصد مراسلونا أثار الدمار الذي خلفه القصف المكثف على منازل الأهالي في بلدة زركان.

وتتعرض بلدة زركان وقراها الشمالية والجنوبية والغربية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا لقصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من قواعدها في قريتي باب الخير والداودية، والتي طالت كلا من قرى "محرملة، وتل أمير، ومزرة، وتل الورد"، والاحياء الغربية لبلدة زركان وسوقها الشعبي.

(د أ/ ل)

ANHA